Аксёнов: Крым готов принимать самолёты «Белавиа»
- Reuters
«Мы точно за. Крым точно сможет обеспечить приём самолётов. Аэропорт Симферополя такие возможности имеет», — сказал он.
Аксёнов добавил, что пока нет конкретных планов по полётам белорусских бортов на территорию полуострова. Вместе с этим он выразил надежду, что они появятся после визита президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Крым.
Белорусский лидер ранее заявил, что «Белавиа» будет выполнять рейсы в Крым, когда это будет нужно Минску.
Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.