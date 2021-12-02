Аксёнов: Крым готов принимать самолёты «Белавиа»

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Международный аэропорт Симферополя готов принимать самолёты белорусской авиакомпании «Белавиа», заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».
Аксёнов: Крым готов принимать самолёты «Белавиа»
  • Reuters

«Мы точно за. Крым точно сможет обеспечить приём самолётов. Аэропорт Симферополя такие возможности имеет», — сказал он.

Аксёнов добавил, что пока нет конкретных планов по полётам белорусских бортов на территорию полуострова. Вместе с этим он выразил надежду, что они появятся после визита президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Крым.

Белорусский лидер ранее заявил, что «Белавиа» будет выполнять рейсы в Крым, когда это будет нужно Минску.

Он также подтвердил, что его поездка на полуостров будет означать признание республики частью Российской Федерации.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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