Терапевт Жито предупредил о рисках бесконтрольного приёма лекарств против кашля

Врач-терапевт, эндокринолог кандидат медицинских наук Алексей Жито предупредил, что бесконтрольный приём препаратов, подавляющих кашель, может стать причиной проблем со здоровьем.

«Они могут быть очень вредны и опасны в некоторых случаях. Если скопилась мокрота в бронхах и пациент принимает противокашлевый препарат, то мокрота застревает, остаётся в бронхах, человек не может её выкашлять, не может от неё избавиться, и начинается воспаление — вплоть до пневмонии», — сказал врач в беседе с «Москвой 24».

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.