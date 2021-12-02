Из психбольницы в Подмосковье сбежал преступник
- РИА Новости
«Разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович, 1988 года рождения, который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы», — говорится в сообщении ведомства.
Среди особых примет преступника — шрам на шее, татуировка на пальцах левой руки с надписью «ВОЛК», угревая сыпь на лице.
Ранее ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.
Позднее его задержали в кафе в Трусовском районе областного центра.