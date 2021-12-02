Из психбольницы в Подмосковье сбежал преступник

В региональном управлении МВД Подмосковья сообщили о сбежавшем из психиатрической больницы Чехова мужчине, который проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления.

«Разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович, 1988 года рождения, который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы», — говорится в сообщении ведомства.

Среди особых примет преступника — шрам на шее, татуировка на пальцах левой руки с надписью «ВОЛК», угревая сыпь на лице.

Ранее ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.

Позднее его задержали в кафе в Трусовском районе областного центра.