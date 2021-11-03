Сбежавший из психбольницы в Астрахани член банды Басаева задержан в кафе

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Сбежавший из психбольницы в Астрахани член банды Басаева Магомед Алханов задержан в кафе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Его опознали жители области и сообщили в полицию.

По данным правоохранителей, преступник задержан в кафе в Трусовском районе областного центра.

Операция проводилась астраханской полицией совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.

Ранее ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.

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