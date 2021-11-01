За помощь в поимке сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева пообещали 100 тысяч рублей

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ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.
За помощь в поимке сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева пообещали 100 тысяч рублей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова представителя ФСИН.

Ранее ФСИН заявила об объявлении в розыск сбежавшего из-под стражи из психбольницы Астрахани.

Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.

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