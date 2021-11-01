За помощь в поимке сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева пообещали 100 тысяч рублей

ФСИН России по Астраханской области объявила вознаграждение в 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке члена банды Басаева Магомеда Алханова, сбежавшего из психбольницы в Астрахани.

© Александр Вильф

РИА Новости