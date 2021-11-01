За помощь в поимке сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева пообещали 100 тысяч рублей
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- РИА Новости
«За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова представителя ФСИН.
Ранее ФСИН заявила об объявлении в розыск сбежавшего из-под стражи из психбольницы Астрахани.
Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.