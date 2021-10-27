ФСИН заявила об объявлении в розыск сбежавшего из-под стражи из психбольницы Астрахани

Пресс-служба УФСИН России по Астраханской области заявила, что осуждённый за бандитизм мужчина сбежал из-под стражи из психиатрической больницы Астрахани. Его объявили в федеральный розыск.

«Его объявили в федеральный розыск», — цитирует ведомство ТАСС.

Как пишет агентство, по данным МВД, сбежавшим из-под стражи является Магомед Алханов, проходивший лечение в психиатрической больнице Астрахани. Имя, а также дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Алханов был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ.