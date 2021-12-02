Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.

«На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации стабилизируется — это совершенно очевидно», — приводит РИА Новости её слова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Попова отметила, что коллективный иммунитет лучше приобрести путём вакцинации, таким образом ставится барьер «перед любым вирусом и новым коронавирусом тоже».

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе теперь составляет год с даты выздоровления.