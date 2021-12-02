Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновлены поисковые работы, обстановка с газом стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости

«Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бурение трёх скважин для ликвидации аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выполнено на 90%.

Генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев заявил, что в шахте «Листвяжная» до сих пор остаются тела 38 шахтёров и двух горноспасателей.

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