Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновлены поисковые работы, обстановка с газом стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бурение трёх скважин для ликвидации аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выполнено на 90%.

Генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев заявил, что в шахте «Листвяжная» до сих пор остаются тела 38 шахтёров и двух горноспасателей.