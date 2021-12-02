Глава Ростуризма напомнила о возможном влиянии штамма «омикрон» на туристические потоки
- РИА Новости
Об этом она рассказала на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристcкой организации (UNWTO) в Мадриде.
«Безусловно, такое опасение есть, но надеюсь, что этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и не приведёт к ещё более тяжёлым последствиям», — приводит её слова РИА Новости.
Она отметила, что в России есть список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение.
«Соответственно, в эти страны наши граждане могут летать, если, конечно, страна готова принимать с туристическими целями. Вместе с тем мы просим туристов внимательно оценивать текущую ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и МИД», — сказала Догузова.
Ранее в ВОЗ заявили, что пока не располагают данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».
По данным Роспотребнадзора на 30 ноября, в России штамм коронавируса «омикрон» не выявлен.