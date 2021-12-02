Глава Ростуризма напомнила о возможном влиянии штамма «омикрон» на туристические потоки

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что выявление штамма коронавируса «омикрон» не усложнит ситуацию с туристическими потоками. Она напомнила, что пока никаких ограничений по таким популярным направлениям, как Египет и Турция, в России не вводилось.

Об этом она рассказала на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристcкой организации (UNWTO) в Мадриде.

«Безусловно, такое опасение есть, но надеюсь, что этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и не приведёт к ещё более тяжёлым последствиям», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что в России есть список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение.

«Соответственно, в эти страны наши граждане могут летать, если, конечно, страна готова принимать с туристическими целями. Вместе с тем мы просим туристов внимательно оценивать текущую ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и МИД», — сказала Догузова.

Ранее в ВОЗ заявили, что пока не располагают данными о смертях от нового штамма коронавируса «омикрон».

По данным Роспотребнадзора на 30 ноября, в России штамм коронавируса «омикрон» не выявлен.