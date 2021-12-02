Вирусолог Нетёсов заявил об эффективности «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон»
«Я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80%», — рассказал врач в беседе с радио Sputnik.
По его мнению, более точные значения эффективности вакцины против «омикрона» будут известны в ближайшие несколько месяцев.
«В Европе этот вариант уже «гуляет», он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если ещё не попал, то попадёт в ближайшие дни», — предупредил Нетёсов.
Ранее вирусолог и профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.