Вирусолог Нетёсов заявил об эффективности «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон»

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Врач-вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов выразил уверенность в эффективности российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» против нового варианта вируса «омикрон».

«Я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80%», — рассказал врач в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, более точные значения эффективности вакцины против «омикрона» будут известны в ближайшие несколько месяцев.

«В Европе этот вариант уже «гуляет», он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если ещё не попал, то попадёт в ближайшие дни», — предупредил Нетёсов.

Ранее вирусолог и профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.

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