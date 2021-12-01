В Воронеже вручили награды медикам в рамках акции #МыВместе

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На площадке Торгово-промышленной палаты Воронежской области в рамках акции #МыВместе прошла церемония награждения двух медработников «красной зоны».
В Воронеже вручили награды медикам в рамках акции #МыВместе
  • © Ульяна Соловьева
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Ко мне на приём по личным вопросам обратилась Ирина Самохвалова. В разговоре она призналась, что недавно серьёзно переболела COVID-19, лежала в больнице. И её буквально спасла молодой врач. Спрашиваю: «А хотели бы с ней встретиться?» Так всё и началось. По социальным сетям нашли врача, проговорили с Торгово-промышленной палатой, чтобы совместно отблагодарить её и сделать встречу запоминающейся», — заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодёжной политике Игорь Кастюкевич.

Врач-невролог больницы №8 Воронежа Евгения Косенок, про которую рассказала Самохвалова, при этом отметила, что при взаимодействии врача и пациента важно работать вместе.

Уточняется, что Косенок и её коллеге из Россошанской районной больницы Светлане Серебряковой вручили благодарственные письма и сертификаты на путёвку в Крым.

Ранее сообщалось, что участниками волонтёрского движения #МыВместе стали и иностранные студенты.

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