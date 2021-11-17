Акцию #МыВместе поддержали иностранные студенты

Участниками волонтёрского движения #МыВместе стали и иностранные студенты.

Об этом сообщает Life.ru.

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Законопроект, в частности, предлагает предоставить иностранным студентам возможность получить временное разрешение на учёбу на шесть месяцев.

«Законом об особом правовом режиме для иностранных студентов также предусматривается, что в течение трёх лет после окончания обучения иностранец может в упрощённом порядке получить вид на жительство. Кстати, в команде «Молодёжка ОНФ» много иностранных студентов, и они сегодня являются активными участниками волонтёрского движения #МыВместе», — заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодёжной политике, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что на базе ресурсного центра «Мосволонтёр» открыли штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.