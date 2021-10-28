В России заработали штабы акции #МыВместе

На базе ресурсного центра «Мосволонтёр» открыли штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Как заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике и соорганизатор акции Артём Метелев, аналогичные штабы заработали по всей России.

Об этом сообщает Life.ru.

«В ближайшее время пожилые люди и инвалиды будут находиться на самоизоляции. Если у человека есть родные, то это можно пережить, но если он одинок, то это проблема. В России, по официальным данным, почти 8 млн одиноких пожилых людей», — отметил Метелев.

В «Мосволонтёре» рассказали, что в столичном штабе расположен ситуационный центр. Туда поступают заявки о помощи, там обучают добровольцев и распределяют между ними запросы.

Ранее сообщалось, что участники акции взаимопомощи #МыВместе помогли 6,5 млн россиян во время пандемии.