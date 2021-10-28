В России заработали штабы акции #МыВместе
- © Добро в России. МыВместе
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Об этом сообщает Life.ru.
«В ближайшее время пожилые люди и инвалиды будут находиться на самоизоляции. Если у человека есть родные, то это можно пережить, но если он одинок, то это проблема. В России, по официальным данным, почти 8 млн одиноких пожилых людей», — отметил Метелев.
В «Мосволонтёре» рассказали, что в столичном штабе расположен ситуационный центр. Туда поступают заявки о помощи, там обучают добровольцев и распределяют между ними запросы.
Ранее сообщалось, что участники акции взаимопомощи #МыВместе помогли 6,5 млн россиян во время пандемии.