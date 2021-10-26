Участники акции #МыВместе оказали помощь 6,5 млн россиян во время пандемии

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Участники общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе помогли 6,5 млн россиян во время пандемии.
Участники акции #МыВместе оказали помощь 6,5 млн россиян во время пандемии
  • © мывместе.рф

Об этом сообщает Life.ru.

«За этой цифрой — жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет — борьба с COVID-19 и помощь людям», — заявил председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, в настоящее время особенно нуждаются в помощи жители старше 60 лет.

Как отметил депутат, в России почти 8 млн одиноких пожилых граждан.

Ранее «Взгляд» сообщал, что началась регистрация на международный форум гражданского участия #МыВместе, который состоится 2—5 декабря в Москве. Подать заявку можно до 15 ноября.

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