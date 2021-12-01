В Ульяновской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Ревакцинацию прошли 43 644 жителя.
С начала прививочной кампании в регион доставили 622 707 комплектов вакцины.
Продолжается вакцинация и от гриппа. Соответствующую прививку сделали 517 507 человек.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.