В Ульяновской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

Прививку от COVID-19 в Ульяновской области сделали 560 396 жителей. Полностью завершили иммунизацию 430 963 человека.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Ревакцинацию прошли 43 644 жителя.

С начала прививочной кампании в регион доставили 622 707 комплектов вакцины.

Продолжается вакцинация и от гриппа. Соответствующую прививку сделали 517 507 человек.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.