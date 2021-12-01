В Ульяновской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Прививку от COVID-19 в Ульяновской области сделали 560 396 жителей. Полностью завершили иммунизацию 430 963 человека.
В Ульяновской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Ревакцинацию прошли 43 644 жителя.

С начала прививочной кампании в регион доставили 622 707 комплектов вакцины.

Продолжается вакцинация и от гриппа. Соответствующую прививку сделали 517 507 человек.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить