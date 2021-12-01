В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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В управлении Роспотребнадзора по Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Отмечается, что за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 10 956 человек. Уровень заболеваемости вырос на 27,06%.

Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе от 7 до 14 лет, а также среди населения старше 15 лет.

Вместе с этим в Кемеровской области за прошлую неделю к медикам обратились 31,8 тыс. жителей, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Показатель заболеваемости ОРВИ в регионе превысил эпидемический порог на 115,8%.

Ранее сообщалось, что более 54,9 млн граждан России сделали прививку от гриппа в этом сезоне.

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