В ОНК рассказали об условиях содержания ректора Шанинки в тюремной больнице

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев помещён в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи, посетивший арестованного в изоляторе.

«Сергей Зуев сообщил, что с момента заключения под стражу находился в состоянии гипертонического криза, артериальное давление достигало отметок 190—200 при норме 120, и лишь в два последних дня благодаря уколам оно стабилизировалось на уровне 145—150», — рассказал правозащитник.

Он отметил, что Зуев страдает хронической гипертонией и, по его словам, в течение года перенёс три хирургические операции, одна из которых была проведена совсем недавно, когда ректор уже находился под домашним арестом.

Хуруджи также сообщил, что на днях Зуев перенёс болезненную процедуру, связанную с последствиями хирургического вмешательства.

«Ректор Шанинки, ссылаясь на врачей Бакулевского центра, обследовавших его до ареста, утверждает, что они рекомендовали ему готовиться к следующей операции», — добавил собеседник RT.

Он уточнил, что в СИЗО Зуев передвигается с помощью трости и не всегда выходит на прогулку, поскольку ему тяжело подниматься в прогулочные дворики на пятом этаже.

В больнице ректор содержится в четырёхместной камере, с телевизором, холодильником. С соседями у него нормальные отношения.

«Я получил научную литературу и теперь по три-четыре часа в день работаю над книгой, написал уже 48 тетрадных страниц, отвечаю на письма, их приходит много, но я всем отвечаю. А вот следственные действия со мной провели всего один раз: пришёл помощник следователя и в течение 10—15 минут предъявил обвинение, больше никаких следственных действий с момента заключения в СИЗО не было», — привёл Хуруджи слова Зуева.

Член ОНК также уточнил, что по условиям содержания у Зуева только одна просьба — перевести его в камеру с душем.

«Ежедневный душ ему необходим для гигиенических процедур, связанных с недавней хирургической операцией», — пояснил правозащитник.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить ректора вуза под домашний арест до 7 декабря. Зуева обвиняют в хищении свыше 21 млн рублей. 9 ноября Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте и отправил его в СИЗО.

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступили в сговор для хищения денег РАНХиГС.

Как уточняется, используя служебное положение, фигуранты заключили фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для их трудоустройства.

Следователи ГУ МВД по Москве также предъявили обвинение Марине Раковой и Евгению Заку по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).