Форум «Сделано в России» состоится 10 декабря
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Большинство сессий будут транслироваться онлайн. Офлайн-программа состоится в Центре международной торговли в Москве.
В рамках деловой части участники обсудят вопросы внешнеторговой деятельности.
Также предусмотрена образовательная часть с мастер-классами, семинарами и вебинарами.
Кроме того, на площадке форума будет открыта экспозиция российской продукции, ориентированной на экспорт. Программа включает и награждение победителей всероссийского конкурса «Экспортёр года».
Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в страны Африки в январе — августе 2021 года вырос на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $1,34 млрд.