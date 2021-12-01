Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится 10 декабря в гибридном формате.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Большинство сессий будут транслироваться онлайн. Офлайн-программа состоится в Центре международной торговли в Москве.

В рамках деловой части участники обсудят вопросы внешнеторговой деятельности.

Также предусмотрена образовательная часть с мастер-классами, семинарами и вебинарами.

Кроме того, на площадке форума будет открыта экспозиция российской продукции, ориентированной на экспорт. Программа включает и награждение победителей всероссий­ского конкурса «Экспортёр года».

Ранее НСН сообщала, что объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в страны Африки в январе — августе 2021 года вырос на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $1,34 млрд.