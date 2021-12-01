Верховный суд России отказался убрать из ПДД знак фотофиксации нарушений
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что суд отклонил иск россиянина, заявившего, что из-за этого знака водители «сдерживаются», но при этом безнаказанно нарушают ПДД и провоцируют аварийные ситуации на участках дороги, где камер нет.
Ранее координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал поправки в ПДД, размещённые на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, он высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений.
За год камеры в России выявили 145 млн нарушений на дорогах.