Верховный суд России отказался убрать из ПДД знак фотофиксации нарушений

Верховный суд России назвал законным добавление в правила дорожного движения знака, который предупреждает о фотофиксации нарушений.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд отклонил иск россиянина, заявившего, что из-за этого знака водители «сдерживаются», но при этом безнаказанно нарушают ПДД и провоцируют аварийные ситуации на участках дороги, где камер нет.

Ранее координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал поправки в ПДД, размещённые на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, он высказался относительно эффективности знака фото- и видеофиксации нарушений.

За год камеры в России выявили 145 млн нарушений на дорогах.