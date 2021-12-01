В Крыму расширили заполняемость залов в театрах и кинотеатрах до 70%

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В Крыму приняли решение расширить заполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50 до 70%.
В Крыму расширили заполняемость залов в театрах и кинотеатрах до 70%
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за COVID-19.

«Оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест», — говорится в указе.

Документ (в первоначальной редакции) начал действовать в регионе 17 марта 2020 года.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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