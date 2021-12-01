Матвиенко посоветовала россиянам не уезжать на новогодние праздники за рубеж

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не уезжать в другие страны на новогодние каникулы, отметив, что могут возникнуть проблемы с возвращением на родину.
Матвиенко посоветовала россиянам не уезжать на новогодние праздники за рубеж
  • © Борис Бабанов
  • РИА Новости

Она отметила, что из-за пандемии прогнозировать ситуацию «даже на месяц сложно».

Матвиенко напомнила, что уже ряд стран закрыли въезд на свою территорию и ввели ряд новых ограничений.

«Можно уехать (за границу на новогодние каникулы. — RT), но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальными темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко рекомендовала «очень внимательно подойти к принятию решения», где провести праздники.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. Она предупредила, что путешественники рискуют вместо отдыха получить значительное количество проблем из-за ситуации с закрытием границ в мире.

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