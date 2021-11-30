Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. Она предупредила, что путешественники рискуют вместо отдыха получить значительное количество проблем из-за ситуации с закрытием границ в мире.
Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что новогодние праздники (и очень прошу об этом граждан России) нужно провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая её рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью», — сказала Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что штамм коронавируса «омикрон» в России на данный момент не выявлен.

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