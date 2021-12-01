Песков заявил о разработке штабом мер для противодействия омикрон-штамму коронавируса

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с распространением в мире нового штамма коронавируса.
Песков заявил о разработке штабом мер для противодействия омикрон-штамму коронавируса
  • Reuters

«Чёткие прогнозы по его (омикрон-штамма. — RT) распространению никто дать не может, это просто невозможно. Вопроса «Если «омикрон» придёт в Россию...» не существует, существует вопрос «Когда он придёт в Россию?», — отметил Песков.

Он добавил, что в настоящее время оперативный штаб разрабатывает список мер для борьбы с распространением нового штамма.

«Правительственный штаб работает эффективно, успешно, и, соответственно, сейчас там уже верстается перечень мер по противодействию новому штамму», — сказал Песков.

Ранее в России приняли решение ограничить срок действия ПЦР-теста на COVID-19 до 48 часов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в России на данный момент не выявлен.

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