В Госдуме предложили не допускать компании с офшорным капиталом к исполнению госзаказов

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил не допускать предприятия, где 25% капитала и более принадлежит владельцам офшоров, к исполнению госзаказов.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат также выразил мнение, что «необходимо запретить им покупку приватизируемого государственного и муниципального имущества».

Как отметил Гаврилов, комитет готовит ряд законопроектов, связанных с укреплением экономической безопасности России.

Одно из предложений — разрешить продажу пакетов акций предприятий оборонно-промышленного комплекса, включённых в перечень стратегически важных, только после получения согласия главы государства. Депутат уточнил, что иностранным юридическим и физическим лицам покупка акций таких предприятий будет запрещена.