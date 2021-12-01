Аналитики прокомментировали закон о блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид

Эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов в беседе с RT прокомментировали вступивший в силу с 1 декабря закон, согласно которому сайты мошенников, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке.

«Любой закон, направленный на борьбу с мошенниками, оперативное решение вопросов с сайтами мошенников, всегда положительно влияет на ситуацию», — пояснил Алексей Лукацкий.

Но при этом он добавил, что на создание сайтов у мошенников уходит «всего несколько секунд или минут».

«Понятно, что с такой скоростью выявлять и блокировать их невозможно... Но закон всё же внесёт свою лепту в борьбу, и жить станет чуть проще», — заключил собеседник RT.

Эксперт Александр Власов, в свою очередь, тоже положительно оценил нововведение.

По его словам, принятие такого закона «несколько оздоровит ситуацию».

«Конечно, никуда не денется социальная инженерия, когда людей уговаривают вкладывать деньги в финансовую пирамиду под видом инвестиций, которые будут приносить проценты. Тем не менее это позволит отсечь онлайн-мошенников, которые рассылают «письма счастья», и доверчивые люди переходят по ссылкам», — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что следует и дальше работать в направлении обеспечения информационной безопасности.

«Шаг положительный, но останавливаться на этом нельзя», — подытожил эксперт.

С 1 декабря в России вступил в силу закон, согласно которому сайты мошенников, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке.

Как пишет РИА Новости, закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

Отмечается, что Банк России наделён правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещённую информацию, для их последующей возможной блокировки.