В России разрешили блокировать сайты, рекламирующие финпирамиды

С 1 декабря в России в силу закон, согласно которому сайты мошенников, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке.

Как пишет РИА Новости, закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

Отмечается, что Банк России наделён правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещённую информацию для их последующей возможной блокировки.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказался о финансовых пирамидах.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.