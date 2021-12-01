В России разрешили блокировать сайты, рекламирующие финпирамиды
Как пишет РИА Новости, закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.
Отмечается, что Банк России наделён правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещённую информацию для их последующей возможной блокировки.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказался о финансовых пирамидах.
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с финансовыми пирамидами.