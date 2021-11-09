В Фонде развития цифровой экономики высказались о финансовых пирамидах
- Reuters
В эфире телеканала «Звезда» он напомнил, что на доверие чаще всего воздействуют заигрыванием с жадностью и алчностью. Сюда же эксперт относит и «срочность», когда потенциальную жертву заманивают призывами об ограниченном времени или ограниченных местах для участников.
«Обычно финансовая грамотность — это всё же семейная история. Если мама с папой не научили, человек, конечно же, поведётся. Вокруг нас очень агрессивная среда. Единственный способ, который я знаю, — финансовый механизм Центрального банка. Если он отвечает за всё, то совместно с МВД, ФСБ он должен закрывать эти истории», — сказал Клименко.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.