В Фонде развития цифровой экономики высказались о финансовых пирамидах

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказался о финансовых пирамидах.

В эфире телеканала «Звезда» он напомнил, что на доверие чаще всего воздействуют заигрыванием с жадностью и алчностью. Сюда же эксперт относит и «срочность», когда потенциальную жертву заманивают призывами об ограниченном времени или ограниченных местах для участников.

«Обычно финансовая грамотность — это всё же семейная история. Если мама с папой не научили, человек, конечно же, поведётся. Вокруг нас очень агрессивная среда. Единственный способ, который я знаю, — финансовый механизм Центрального банка. Если он отвечает за всё, то совместно с МВД, ФСБ он должен закрывать эти истории», — сказал Клименко.

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