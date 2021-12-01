Кардиолог Минздрава Бойцов отметил рост риска ухудшения болезни сердца из-за COVID-19
- Pixabay
«Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесённой COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минздрава России, которая приводит слова Бойцова.
Переболевшим коронавирусом рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию.
Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев рассказал в беседе с сайтом «Москва 24» о возможных перепадах давления после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.