Кардиолог Минздрава Бойцов отметил рост риска ухудшения болезни сердца из-за COVID-19

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После коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск ухудшения течения болезни сердца и сосудов, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
Кардиолог Минздрава Бойцов отметил рост риска ухудшения болезни сердца из-за COVID-19
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«Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесённой COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минздрава России, которая приводит слова Бойцова.

Переболевшим коронавирусом рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию.

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев рассказал в беседе с сайтом «Москва 24» о возможных перепадах давления после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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