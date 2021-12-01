Число пострадавших при ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане достигло 20

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В результате столкновения автобуса и грузовика в Татарстане число пострадавших увеличилось до 20. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Число пострадавших при ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане достигло 20
  • РИА Новости

«(По состоянию. — RT) на 08:45 — всего 21 пострадавший. Один человек погиб. Одного пациента уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Остальных в ближайшее время также привезут в БСМП», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что один из пострадавших отказался от госпитализации.

Ранее стало известно, что в результате наезда вахтового автобуса на припаркованную у обочины фуру в Татарстане погиб один человек и 15 пострадали.

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