Число пострадавших при ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане достигло 20
- РИА Новости
«(По состоянию. — RT) на 08:45 — всего 21 пострадавший. Один человек погиб. Одного пациента уже доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Остальных в ближайшее время также привезут в БСМП», — приводит РИА Новости заявление.
Уточняется, что один из пострадавших отказался от госпитализации.
Ранее стало известно, что в результате наезда вахтового автобуса на припаркованную у обочины фуру в Татарстане погиб один человек и 15 пострадали.