В Татарстане один человек погиб и 15 пострадали при столкновении автобуса и грузовика

В результате столкновения автобуса и грузовика в Татарстане погиб один человек и 15 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«В 6:30 на 9-м км автодороги «Елабуга — Гари — Абалач» водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили травмы различной степени тяжести», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее стало известно, что грузовик в Рязани совершил наезд на трёх женщин на автобусной остановке. В результате ДТП две из них погибли.