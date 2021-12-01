В Татарстане один человек погиб и 15 пострадали при столкновении автобуса и грузовика

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В результате столкновения автобуса и грузовика в Татарстане погиб один человек и 15 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В Татарстане один человек погиб и 15 пострадали при столкновении автобуса и грузовика
  • РИА Новости

«В 6:30 на 9-м км автодороги «Елабуга — Гари — Абалач» водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили травмы различной степени тяжести», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее стало известно, что грузовик в Рязани совершил наезд на трёх женщин на автобусной остановке. В результате ДТП две из них погибли.

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