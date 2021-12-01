В Приморье несколько рейсов отправили на запасные аэродромы из-за циклона

В Приморском крае несколько авиарейсов на Владивосток отправились на запасной аэродром в Хабаровске из-за снежного циклона. Об этом Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Владивостока.

«Несколько рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск: HZ 5601 Аврора, S7 5201 S7 Airlines, S7 6212 S7 Airlines», — сказано в сообщении.

По информации онлайн-табло воздушной гавани, помимо указанных, также задерживается прибытие двух рейсов из «Шереметьево», самолётов из Хабаровска, Советской Гавани, Южно-Сахалинска, Иркутска, Красноярска.

Кроме того, отменены самолёты из Благовещенска и прибытие местных авиарейсов из Кавалерово, Тернея, Дальнегорска, также задерживается вылет в Петропавловск-Камчатский.

Согласно сообщению правительства Приморья, из-за снежного циклона отменены рейсы междугороднего автобусного сообщения на Хабаровск, Арсеньев, Дальнегорск, отменены паромы на остров Путятина.

Ранее в Хабаровском крае шесть авиарейсов отправили на запасные аэродромы в связи со снежным циклоном.

Два самолёта, направлявшихся в Сочи, не смогли совершить посадку в аэропорту города и вынуждены были из-за плохих погодных условий приземлиться на запасной аэродром в Краснодаре.