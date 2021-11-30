Два самолёта не смогли сесть в Сочи из-за непогоды

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Два самолёта, направлявшихся в Сочи, не смогли совершить посадку в аэропорту города и вынуждены были из-за плохих погодных условий приземлиться на запасной аэродром в Краснодаре.
Два самолёта не смогли сесть в Сочи из-за непогоды
  • © Международный аэропорт Краснодар им.Екатерины II
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«По данным на 20:00 по московскому времени из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар», — сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сочинского аэропорта.

В региональном управлении МЧС России по Краснодарскому краю ранее предупредили о сильном ветре до 35 м/с в Сочи 30 ноября.

Также сообщалось, что из-за шторма в Ялте одно судно затонуло и ещё четыре сорваны с якоря.

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