В Хабаровском крае шесть рейсов отправили на запасные аэродромы из-за циклона

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В Хабаровском крае шесть авиарейсов отправили на запасные аэродромы в связи со снежным циклоном. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аэропорт Хабаровска.
В Хабаровском крае шесть рейсов отправили на запасные аэродромы из-за циклона
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

По данным аэропорта, речь идёт о рейсах 5627 Южно-Сахалинск — Хабаровск, 1712 Москва — Хабаровск, 606 Оха — Хабаровск, 4596 Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, их направили на запасной аэродром в Южно-Сахалинск.

При этом рейсы 107 Иркутск — Улан-Удэ — Хабаровск, 71 Зея — Хабаровск отправлены на аэродром в Благовещенск.

Ранее из-за гололедицы и метели в Хабаровском крае временно ограничили движение междугородних рейсовых автобусов

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