В Хабаровском крае шесть рейсов отправили на запасные аэродромы из-за циклона
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По данным аэропорта, речь идёт о рейсах 5627 Южно-Сахалинск — Хабаровск, 1712 Москва — Хабаровск, 606 Оха — Хабаровск, 4596 Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, их направили на запасной аэродром в Южно-Сахалинск.
При этом рейсы 107 Иркутск — Улан-Удэ — Хабаровск, 71 Зея — Хабаровск отправлены на аэродром в Благовещенск.
Ранее из-за гололедицы и метели в Хабаровском крае временно ограничили движение междугородних рейсовых автобусов.