Пушков посоветовал Украине «сделать выводы» после предупреждения Путина

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Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Украине и Западу «сделать выводы» после заявления российского лидера Владимира Путина о «возможном вводе» российских войск на украинскую территорию.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «следует отнестись к этому предупреждению очень серьёзно».

Ранее Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Он также напомнил, что о «возможном вводе» войск говорили ещё в начале года, когда Россия проводила учения «Запад-2021».

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