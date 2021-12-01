Пушков посоветовал Украине «сделать выводы» после предупреждения Путина

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Украине и Западу «сделать выводы» после заявления российского лидера Владимира Путина о «возможном вводе» российских войск на украинскую территорию.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «следует отнестись к этому предупреждению очень серьёзно».

Ранее Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Он также напомнил, что о «возможном вводе» войск говорили ещё в начале года, когда Россия проводила учения «Запад-2021».