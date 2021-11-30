Врач Сорокина дала советы метеозависимым людям

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Эндокринолог, диетолог группы компаний «Инвитро» Юлия Сорокина дала советы метеозависимым людям.
Врач Сорокина дала советы метеозависимым людям
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«В случае барической пропасти рекомендуется придерживаться рационального режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, соблюдать режим сна», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно употреблять достаточно жидкости, причём лучше отдавать предпочтение чистой негазированной воде, а не чаю, кофе или сладким напиткам.

Как отметила Сорокина, физические упражнения повышают адаптационные свойства организма, выполнять их стоит регулярно.

«Выполнение рекомендаций лечащего врача, своевременный приём лекарственных препаратов и контроль артериального давления также помогут чувствовать себя лучше», — сказала эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что делать метеозависимым людям при низком атмосферном давлении.

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