Врач Сорокина дала советы метеозависимым людям

Эндокринолог, диетолог группы компаний «Инвитро» Юлия Сорокина дала советы метеозависимым людям.

«В случае барической пропасти рекомендуется придерживаться рационального режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, соблюдать режим сна», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно употреблять достаточно жидкости, причём лучше отдавать предпочтение чистой негазированной воде, а не чаю, кофе или сладким напиткам.

Как отметила Сорокина, физические упражнения повышают адаптационные свойства организма, выполнять их стоит регулярно.

«Выполнение рекомендаций лечащего врача, своевременный приём лекарственных препаратов и контроль артериального давления также помогут чувствовать себя лучше», — сказала эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что делать метеозависимым людям при низком атмосферном давлении.