Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с новым штаммом COVID-19 «омикрон»

Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, выразил мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

Об этом он заявил в эфире НСН.

«Ещё непонятно, как на него будут действовать существующие вакцины, сможет ли он распространиться по всему миру — это не каждому вирусу под силу. Ответа на эти вопросы ещё нет, поэтому ни о какой вакцинации специально против «омикрона» речи не идёт… При необходимости из него сделают вакцину. А вот когда это произойдёт и нужно ли это делать, совершенно непонятно. Новый препарат ничем не будет отличаться от классического, он будет делаться на той же самой платформе. Заморачиваться этим точно не стоит — и ни в коем случае нельзя запугивать людей», — напомнил учёный.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что переболевшие коронавирусом люди могут страдать от шума в ушах.