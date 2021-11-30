Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с новым штаммом COVID-19 «омикрон»

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Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, выразил мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с новым штаммом COVID-19 «омикрон»
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире НСН.

«Ещё непонятно, как на него будут действовать существующие вакцины, сможет ли он распространиться по всему миру — это не каждому вирусу под силу. Ответа на эти вопросы ещё нет, поэтому ни о какой вакцинации специально против «омикрона» речи не идёт… При необходимости из него сделают вакцину. А вот когда это произойдёт и нужно ли это делать, совершенно непонятно. Новый препарат ничем не будет отличаться от классического, он будет делаться на той же самой платформе. Заморачиваться этим точно не стоит — и ни в коем случае нельзя запугивать людей», — напомнил учёный.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что переболевшие коронавирусом люди могут страдать от шума в ушах.

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