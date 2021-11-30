В Госдуме прокомментировали идею ужесточения контроля за снегоходами и квадроциклами

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов прокомментировал идею Минсельхоза ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами.

«Мы имеем достаточно большое количество не урегулированных в части использования такой техники положений. Нужно порядок наводить в них», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, необходимо исключить то же браконьерство и бороться с нарушением спокойствия граждан в дачных посёлках и деревнях.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз разработал перечень неисправностей, на основании которого Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию подобной техники.