«Коммерсантъ»: Минсельхоз предложил ужесточения для владельцев снегоходов и квадроциклов

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Министерство сельского хозяйства намерено ужесточить контроль за движением снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и другой внедорожной техники.
«Коммерсантъ»: Минсельхоз предложил ужесточения для владельцев снегоходов и квадроциклов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанное ведомством постановление правительства.

Так, Минсельхоз разработал перечень неисправностей, на основании которого Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию подобной техники.

Речь идёт о неисправностях тормозов или люфте рулевого управления более 15 градусов.

Также запрет на передвижение предлагается налагать, если не работают стоп-сигналы, неисправен звуковой сигнал, выхлопная система, не горят фары, отсутствует номерной знак или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе.

Ранее сообщалось, что в правительство было направлено письмо с предложением пересмотреть правила передвижения крупногабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования в России.

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