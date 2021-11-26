Правительству предложили упростить правила передвижения крупногабаритной сельхозтехники

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Законодатели направили в правительство письмо с предложением пересмотреть правила передвижения крупногабаритной сельхозтехники по дорогам общего пользования в России.
Правительству предложили упростить правила передвижения крупногабаритной сельхозтехники
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как уточняет издание, правила передвижения крупногабаритной сельхозтехники были изменены в 2019 году.

Теперь передвижение любой сельхозтехники по дорогам без разрешения является административным правонарушением. Штраф составляет до 500 тыс. рублей.

«Сельхозпроизводители ощутили на себе негативное влияние введённых ограничений практически сразу», — пишет газета со ссылкой на юриста Ростовской областной Ассоциации фермеров Яну Пантюхову.

Она отметила, что процедура оформления разрешения сложная и многоступенчатая, а по некоторым видам старой сельхозтехники импортного производства получить требуемые данные не представляется возможным.

Отмечается, что, согласно обращению, которое направили в правительство, на получение разрешения на проезд техники по дорогам общего пользования у аграриев должно уходить не более суток, а инспекторы ГИБДД должны содействовать движению сельхозтехники, если оно осуществляется по заранее согласованному маршруту.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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