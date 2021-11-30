Опрос: 14% женщин и 6% мужчин стали реже готовить самостоятельно

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Результаты опроса компании METRO, проведённого к её 20-летию, и иследовательского агентства Research Me свидетельствуют, что к 2020 году 14% женщин и 6% мужчин стали реже самостоятельно готовить по сравнению с концом 2010-го.
Опрос: 14% женщин и 6% мужчин стали реже готовить самостоятельно
  • Pixabay

Об этом пишет Life.ru.

Выбирая магазин, в котором будут покупать продукты, россияне учитывают ассортимент (52%), транспортную доступность (44%), возможность заказа доставки товаров (19%), а также наличие кассы самообслуживания (18%). Кроме того, для 13% важны наличие парковки и забота магазина об экологии.

Опрос также показал, что питание 71% россиян изменилось за последние 20 лет. Так, 47% женщин и 35% мужчин признались, что в 2000-х ели больше сладостей и сахара в целом. А 36% опрошенных мужчин рассказали, что 20 лет назад в их рационе было больше мяса.

Ранее сайт «Газета.Ru» опубликовал результаты опроса, посвящённого тому, как россияне тратят зарплату.

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