Опрос: 14% женщин и 6% мужчин стали реже готовить самостоятельно
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Об этом пишет Life.ru.
Выбирая магазин, в котором будут покупать продукты, россияне учитывают ассортимент (52%), транспортную доступность (44%), возможность заказа доставки товаров (19%), а также наличие кассы самообслуживания (18%). Кроме того, для 13% важны наличие парковки и забота магазина об экологии.
Опрос также показал, что питание 71% россиян изменилось за последние 20 лет. Так, 47% женщин и 35% мужчин признались, что в 2000-х ели больше сладостей и сахара в целом. А 36% опрошенных мужчин рассказали, что 20 лет назад в их рационе было больше мяса.
Ранее сайт «Газета.Ru» опубликовал результаты опроса, посвящённого тому, как россияне тратят зарплату.