В Москве повалено ветром почти 60 деревьев

В Москве 30 ноября повалено ветром 59 деревьев.

«По состоянию на 12:00 сильным ветром повалено 59 деревьев, есть повреждённые автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции», — приводит агентство «Москва» слова заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что в городе в условиях непогоды дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области во вторник, 30 ноября, из-за ветра.

Также в столице из-за непогоды закрыли зоопарк и «Парк Горького».