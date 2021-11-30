В Москве повалено ветром почти 60 деревьев

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В Москве 30 ноября повалено ветром 59 деревьев.
В Москве повалено ветром почти 60 деревьев
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«По состоянию на 12:00 сильным ветром повалено 59 деревьев, есть повреждённые автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции», — приводит агентство «Москва» слова заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что в городе в условиях непогоды дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области во вторник, 30 ноября, из-за ветра.

Также в столице из-за непогоды закрыли зоопарк и «Парк Горького».

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