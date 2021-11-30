В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области во вторник, 30 ноября, из-за ветра.

«Ветер. Период предупреждения — до 21:00 30 ноября. Порывы 20-25 м/с», — отмечается на сайте метеослужбы.

Ранее власти Москвы попросили жителей по возможности воздержаться от пребывания на улице 30 ноября в связи с прогнозируемым сильным ветром.

Синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.