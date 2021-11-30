Делегация из Оренбургской области посетила Сербию с рабочим визитом

Делегация из Оренбургской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» посетила Сербию.

Как пишет RIA56, на встрече стороны обсудили вопросы поставок местной продукции на внешний рынок.

«Достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве в сфере поставок из Оренбуржья соединительных элементов для сборных домов из дерева, полипропиленовой продукции для водоснабжения, модульного автоматизированного специализированного оборудования», — также сообщили в региональном Минэкономразвития.

Ранее издание «Янтарный край» передавало, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.