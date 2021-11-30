В Госдуме прокомментировали идею изменить торговое название «детское шампанское»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Султана Хамзаева, руководителя проекта «Трезвая Россия», запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское».

«Я не специалист в этом вопросе, но, на мой взгляд, такие предложения носят избыточный характер, поскольку, как бы мы это ни называли, дети на Новый год видят, что традиционно взрослые наполняют бокалы шампанским. Такая замена — детским шампанским наполнить детские бокалы — она вполне оправданна. Не думаю, что наши дети станут от этого раньше выпивать или в дальнейшем злоупотреблять алкоголем», — сообщила Бессараб.

По мнению депутата, предложенная мера избыточна и изменение названий алкогольных напитков ничего за собой не повлечёт.

«За столом дети всё равно это увидят. Вопрос, как они будут к этому относиться, находится только в нашем ведении», — считает Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил изменить торговое название «детское шампанское».

По его мнению, так называемое детское шампанское является прямой рекламой алкогольного напитка и создаёт с ранних лет опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.