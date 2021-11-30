В ОП прокомментировали предложение о раздельном обучении разных категорий водителей

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Член комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак рассказал, что программу обучения профессиональных водителей, занятых перевозками грузов и пассажиров, в том числе в такси, предлагают расширить.
В ОП прокомментировали предложение о раздельном обучении разных категорий водителей
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В Общественную палату от экспертного сообщества поступило предложение рассмотреть вопрос о разделении подготовки водителей на профессиональную и подготовку водителей, не работающих в сфере перевозок грузов и пассажиров, рассказал Коробчак в беседе с «Парламентской газетой».

Такое разделение, считают эксперты, позволит на более высоком уровне проводить подготовку водителей-профессионалов.

«Конечно, такие программы должны различаться. Сейчас каждый слушатель автошколы, по сути, получает профессиональное образование: то есть, получив права соответствующей категории, он может пойти работать хоть водителем на стройку, хоть возить туристов по городам. При этом специальных знаний и навыков зачастую ему недостаёт», — прокомментировал он.

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

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