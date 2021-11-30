В ОП прокомментировали предложение о раздельном обучении разных категорий водителей
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- РИА Новости
В Общественную палату от экспертного сообщества поступило предложение рассмотреть вопрос о разделении подготовки водителей на профессиональную и подготовку водителей, не работающих в сфере перевозок грузов и пассажиров, рассказал Коробчак в беседе с «Парламентской газетой».
Такое разделение, считают эксперты, позволит на более высоком уровне проводить подготовку водителей-профессионалов.
«Конечно, такие программы должны различаться. Сейчас каждый слушатель автошколы, по сути, получает профессиональное образование: то есть, получив права соответствующей категории, он может пойти работать хоть водителем на стройку, хоть возить туристов по городам. При этом специальных знаний и навыков зачастую ему недостаёт», — прокомментировал он.
Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.