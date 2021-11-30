В Хабаровском крае чиновников с медотводом от вакцинации переведут на удалёнку

В Хабаровском крае сотрудники органов исполнительной власти, у которых имеется заключение о медотводе от вакцинации от коронавируса, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу.

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