В Хабаровском крае чиновников с медотводом от вакцинации переведут на удалёнку
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
«Сотрудники органов исполнительной власти, имеющие заключение о медотводе, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу», — заявили местные власти.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае с 1 декабря введут систему QR-кодов для перелётов внутри региона.
Также в регионе вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для граждан старше 60 лет.