Исследования проб воздуха из «Листвяжной» подтвердили факт взрыва в шахте

Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше заявил, что исследования проб воздуха из «Листвяжной» подтвердили, что в забое произошёл взрыв метана.

Как сообщает ТАСС, видеозапись его выступления опубликована на официальной странице в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

«Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошёл взрыв», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент сохраняются риски повторного взрыва, поэтому работы горноспасателей в шахте приостановлены.

«Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставит нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определённые преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара», — добавил он.

Ше уточнил, что очаг пожара, предположительно, находится где-то в подготовительном забое.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрывов метана на шахте «Листвяжная» увеличилось до 96.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.