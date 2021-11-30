Исследования проб воздуха из «Листвяжной» подтвердили факт взрыва в шахте

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RT
Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше заявил, что исследования проб воздуха из «Листвяжной» подтвердили, что в забое произошёл взрыв метана.
Исследования проб воздуха из «Листвяжной» подтвердили факт взрыва в шахте
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, видеозапись его выступления опубликована на официальной странице в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

«Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошёл взрыв», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент сохраняются риски повторного взрыва, поэтому работы горноспасателей в шахте приостановлены.

«Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставит нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определённые преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара», — добавил он.

Ше уточнил, что очаг пожара, предположительно, находится где-то в подготовительном забое.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрывов метана на шахте «Листвяжная» увеличилось до 96.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.

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