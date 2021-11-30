В МЧС заявили об обнаружении тел 18 горняков в шахте «Листвяжная»

В МЧС России заявили, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтёров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение ещё восьми тел подтверждено.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены десять погибших шахтёров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих», — сказали в МЧС.

Уточняется, что из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте транспортировка тел на поверхность была временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрывов метана на шахте «Листвяжная» увеличилось до 96.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.