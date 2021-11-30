В частном доме в Люберцах произошёл взрыв

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В частном доме в Люберцах Московской области произошёл взрыв, сообщает региональный главк МЧС.

«В 04:48 вторника в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, деревня Торбеево, дом 22», — цитирует РИА Новости сообщение.

Произошло частичное обрушение дома, пожара не последовало.

Из разрушенной части дома спасён ребёнок 2013 года рождения.

Двое взрослых и второй ребёнок выбрались из неразрушенной части дома самостоятельно.

Ранее в результате взрыва бытового газа в доме в Махачкале один человек погиб и четверо были госпитализированы.

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