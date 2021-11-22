При взрыве газа в Махачкале один человек погиб и четверо получили ранения

В результате взрыва бытового газа в доме в Махачкале один человек погиб и четверо были госпитализированы.

«Четыре человека помещены в Республиканскую клиническую больницу после хлопка газа и пожара в жилом доме Махачкалы. Ещё один получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава Дагестана.

Отмечается, что за жизнь четверых раненых борются врачи ожогового центра РКБ и отделения нейрохирургии.

Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале произошёл взрыв бытового газа.