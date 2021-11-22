При взрыве газа в Махачкале один человек погиб и четверо получили ранения

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В результате взрыва бытового газа в доме в Махачкале один человек погиб и четверо были госпитализированы.
При взрыве газа в Махачкале один человек погиб и четверо получили ранения
  • РИА Новости

«Четыре человека помещены в Республиканскую клиническую больницу после хлопка газа и пожара в жилом доме Махачкалы. Ещё один получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава Дагестана.

Отмечается, что за жизнь четверых раненых борются врачи ожогового центра РКБ и отделения нейрохирургии.

Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале произошёл взрыв бытового газа.

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